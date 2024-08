In diretta da Radio Bruno Toscana, è intervenuto il giornalista sportivo Enzo Bucchioni che ha commentato la vigilia di Conference League contro la Puskas Akademia, formazione più avanti nella preparazione rispetto alla Fiorentina:

“Sono le partite peggiori perché arrivano in un momento in cui loro hanno tanto entusiasmo e sono avanti nella preparazione, mentre la Fiorentina ha mostrato poco a Parma e nelle amichevoli. Servirà tanta concentrazione per non rischiare”.

Su Arthur

“Arthur l’anno scorso ha giocato un terzo delle partite ad alto livello, rispetto alle qualità che possiede i problemi fisici che spesso lamenta non sono pochi. Io non ce lo vedo nel gioco di Palladino perché ci vorrebbe un giocatore più dinamico, come il Pessina di Monza”.

Infine sulla difesa

“Fosse per me, anticiperei Valentini perché ce n'è veramente bisogno, a Parma si è visto. Comuzzo si può alternare con i titolari per crescere, ma non può bastare. In tutti i reparti serve il “doppione”, in difesa a maggior ragione”.