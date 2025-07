Canovi: "Fazzini è un calciatore sopra la media, capace di giocate decisive. Che l'Empoli sia retrocesso non significa nulla"

Asse caldissimo quello tra Firenze ed Empoli, con gli arrivi di Mattia Viti e Jacopo Fazzini che nella prossima stagione vestiranno la maglia viola. Sulle operazioni tra i due club toscani si è espresso a Lady Radio lo storico agente sportivo Dario Canovi:

“Fazzini mi piace molto - ha detto Canovi - e ogni volta che l'ho visto ha fatto delle giocate determinanti. Mi sembra un calciatore sopra la media e nella sua valutazione, così come in quella di Viti, non terrei troppo in considerazione la retrocessione dell'Empoli che a mio avviso è stata dettata anche da tanta sfortuna. Bisogna guarda alla statura tecnica dei giocatori e questi due ne hanno da vendere”.