UFFICIALE: Favasuli si trasferisce dalla Fiorentina in Serie B. I dettagli dell'operazione

Mancava solo l'ufficialità e adesso è arrivata: Costantino Favasuli è un nuovo giocatore del Bari. A comunicarlo la società pugliese sui propri canali.

La formula

Favasuli si trasferisce dalla Fiorentina in prestito con opzione di riscatto e controriscatto, con l'obiettivo di fare esperienza in Serie B nella stagione 2024/2025 per poi rientrare eventualmente alla base l'annata successiva.