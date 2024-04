Clima già caldo a Roma in vista del derby: per gli scontri si danno appuntamento in 300 e c'è anche un arresto VIDEO

La giornata odierna di Serie A sarà scandita in particolar modo dal derby di Roma, intorno al quale il clima è già caldissimo: di prima mattina si sono dati appuntamento infatti addirittura in 300, un centinaio di tifosi della Roma e circa il doppio di bianconcelesti, nei pressi di un bar cittadino. E' intervenuta la polizia che ha arrestato un tifoso giallorosso e ritirato il consueto arsenale di caschi, mazze e cacciaviti. Il match è in programma alle ore 18.