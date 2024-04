E se il Viktoria Plzen valesse più della Juve? Un'ultima sfida per non abbandonare il campionato e darsi lo slancio europeo

Non è più tempo di “vittoria con la Juve salva-campionato” perché nell'analisi un po' di tutti, il posizionamento finale poi pesa più di eventuali acuti contro i bianconeri. E la Fiorentina il suo campionato rischia di abbandonarlo un po' per strada in caso di mancato successo a Torino domani sera. Si chiede anzi La Nazione, se non valga più la sfida con il Viktoria Plzen di giovedì prossimo: a giudicare dalle ultime uscite le coppe hanno una priorità. Per la squadra viola la partita con la Juventus può diventare trampolino di lancio più per l'andata dei quarti di Conference che non per il campionato stesso.