Donzelli: "Lo stadio Franchi? E' stata fatta una cialtroneria e stiamo cercando di rimediare. Vogliono complicare la vita ai tifosi"

Il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in un intervento a Radio Bruno, ha parlato del futuro del Franchi, che l'amministrazione fiorentina vorrebbe rimettere a nuovo: “Già Renzi quando era sindaco parlava di fare un altro stadio, ma ancora non è stato fatto nulla. La sinistra non ci sta riuscendo. Il PD è andato a chiedere fondi alle istituzioni sbagliate, quindi ha commesso un errore, sapendo anche della posizione contraria all'utilizzo di questi soldi da parte dell'Europa”.

E poi: "Adesso vedremo se sarà possibile fare il restyling, ma i tifosi fino ad oggi sono stati presi in giro. Hanno fatto una cialtroneria e noi stiamo cercando di rimediare, trovando i 55 milioni per Firenze. Vogliono complicare la vita ai tifosi”.