La Serie A si prepara ad accogliere un'altra innovazione tecnologica: ecco di cosa si tratta
Una grande novità potrebbe presto arrivare in Serie A. Come involontariamente spoilerato dall'amministratore delegato di Lega Calcio Luigi De Siervo durante l'incontro tra il designatore arbitrale Daniele Orsato e alcuni media, arriverà presto un pallone con dei sensori per i tocchi di mano.
Un progetto in divenire…
Non c'è alcuna conferma ufficiale in tal senso ma quel che è certo è che gli uffici di Lega stanno lavorando da un bel po' a questo progetto e aspettavano il momento giusto per l'annuncio.
…ma non troppo lontano
Diciamo che, al momento, i tempi non sono ancora maturi ma non bisognerà aspettare troppo prima di vedere questa innovazione nel nostro campionato.
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