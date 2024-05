"La finale di Atene può lasciare il marchio sul percorso di Italiano a Firenze. Per il suo sostituto... mi intriga Pecchia"

In diretta da Radio Bruno Toscana, il giornalista Angelo Giorgetti ha commentato i temi caldi in casa Fiorentina, non potendo che partire ovviamente dalla finalissima di Atene: “La finale può lasciare il marchio sul triennio di Italiano: la maggior parte delle energie della squadra sarà rivolta verso Atene".

Sull'impegno di domani in campionato

"L'ottavo posto in Serie A non sarebbe un traguardo eccezionale, anche se non è ancora finita per il settimo posto. Ad ogni modo, Italiano è un grande professionista, dunque sono sicuro che non mancherà l'atteggiamento giusto contro il Napoli”.

Infine, un parere sull'allenatore del prossimo anno

"A me piacciono i giovani che hanno la possibilità di crescere qui a Firenze, grazie al sostengo del club. Un nome che mi intriga è quello di Fabio Pecchia del Parma, che ci stava anche per eliminare dalla Coppa Italia".