In un calendario che sarà meno intenso del solito da qui a marzo, resta il dubbio su Fiorentina-Inter. La gara di campionato si è interrotta al sedicesimo minuto, al momento del malore in campo di Edoardo Bove che ha portato al rinvio della sfida a data da destinarsi. Quando si può recuperare l'incontro?

Dal percorso dell'Inter in Champions si decide il recupero contro la Fiorentina

La Fiorentina ha fatto il suo per non riempire ulteriormente il proprio calendario, evitando i playoff a febbraio. E l'Inter? Dipende tutto da come si classificano i nerazzurri in Champions League, come riporta La Gazzetta dello Sport. La squadra di Inzaghi ha 13 punti in classifica e ha tutto da giocarsi per un posto tra le prime otto, che eviterebbero i playoff. In caso di spareggi scampati anche per l'Inter, resterebbero il 12 e il 19 febbraio come possibili date. In caso contrario, si rimescolerebbero le carte.