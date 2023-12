Kouamé: "La nostra vittoria a Monza come regalo di Natale per i tifosi viola. Ci vediamo presto per l'ultima partita dell'anno"

Fra i protagonisti del successo sul Monza, c'è anche Christian Kouamé, oramai un titolare della formazione di Italiano senza Gonzalez. L'ivoriano ha disputato una gara solida, mettendo lo zampino nella giocata che avrebbe dovuto condurre al gol Ikoné.

Il messaggio sui social

Su Instagram, il numero 99 della Fiorentina ha augurato a tutti i tifosi viola un sereno Natale, con la promessa di rivedersi presto (fra meno di una settimana) per l'ultima partita del 2023:

Il 29 arriva il Torino

“Un bel regalo di Natale per i nostri tifosi con questa vittoria in trasferta. Godetevi la vostra famiglia in questo periodo. A presto per l'ultima partita dell'anno”.