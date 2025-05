Il Como trova la quinta vittoria di fila nonostante un erroraccio di Ikonè. Il Cagliari cade in casa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è aperto col turno delle 15 il sabato di Serie A valevole per la 35sima giornata di campionato. Due sfide di bassa classifica: a Cagliari i padroni di casa cedono il passo all'Udinese per 1-2, mentre al Tardini il Parma cade per 0-1 contro il Como.

Le cronache delle partite

All'Unipol Domus il Cagliari cerca continuità dopo la vittoria esterna contro il Verona, contro un Udinese in un periodo complicato. Sono però i friulani a passare in vantaggio al 27°, con Zarraga che si inserisce in area e batte Caprile con un tiro di prima su cross di Rui Modesto. I padroni di casa ci mettono solo 8 minuti a pareggiare: lancio a scavalcare la difesa che trova Zortea, aggancio e tiro rasoterra per l'1-1. Nel secondo tempo però torna nuovamente in vantaggio l'Udinese, quando un calcio d'angolo spizzato trova Kristensen che, solo e da due passi, spinge la palla in rete.

Il Como si gode la salvezza matematica acquisita alla scorsa giornata contro un Parma che invece cerca punti per mettersi al sicuro. Un primo tempo abbastanza abbottonato vede una sola occasione, quando Kempf incorna da calcio d'angolo, trovando una grande risposta di Suzuki. Nel secondo tempo invece l'occasione ce l'ha Pellegrino, sempre da calcio d'angolo, stavolta trovando la traversa per i crociati. Si accende tardi Nico Paz, che impegna Suzuki con una bella conclusione da fuori. Occasionissima che poi capita sui piedi di Ikonè, che mette a sedere il portiere… ma sbaglia, calciando a lato. Poco male, il francese si rifà appena 8 minuti dopo trovando Douvikas in area, che trova la sponda per Strefezza appena entrato: angolino basso e 0-1. Il finale è dominato dalla prestazione tragicomica di Dennis Man, che sbaglia una miriade di occasioni tra cui una a porta vuota su assist di Valeri. Errore caro, perché il Parma non riacciuffa più la partita e perde 0-1.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 26, Empoli 25, Monza 15