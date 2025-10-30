"Non ho ottenuto risposte dai cambi": e il pensiero va inevitabilmente a due giocatori

“Volevo dare energia alla squadra che stavo vedendo in difficoltà, ma i cambi non hanno dato risposte”. Questo è uno dei tanti concetti espressi ieri sera dal tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli. Un discorso che è corretto e che sembra principalmente indirizzato verso due giocatori: Jacopo Fazzini e Nicolò Fagioli.

Cosa è successo

Il perché è presto detto. Il primo, che aveva preso il posto di Albert Gudmundsson, si è fatto saltare troppo facilmente da Calhanoglu in occasione del primo gol. Il secondo invece è entrato remissivo e non ha offerto il contributo che aveva dato Simon Sohm in precedenza (non positivo in senso assoluto, ma sicuramente migliore dell'ex Juve).

Cambi a peggiorare

Due cambi a peggiorare in questo caso, e nemmeno poco, che non sono passati inosservati agli occhi dell'allenatore e che, dovrebbero incidere anche sulle scelte da prendere in vista della partita contro il Lecce.