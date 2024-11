Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio all'indomani della vittoria contro il Pafos: “Partita tignosa, andava vinta e la Fiorentina l'ha fatto archiviando la pratica. L'errore di Terracciano è netto ma gli servirà da lezione, per il resto la questione finisce qui. Su Martinelli io sono sempre prudente: se ieri avesse commesso lui quell'errore, avrebbe rischiato di bruciarsi. Siccome De Gea penso rimarrà ancora un paio di anni, secondo me Martinelli deve finire questa stagione a Firenze e poi andare a giocare nella prossima”.

“Quarta centrocampista? Non pensiamoci nemmeno”

Su Martinez Quarta: “Non pensiamoci nemmeno che possa fare il centrocampista. Non mi è piaciuto, non ha il ritmo, non ha la visione per ricoprire quel ruolo lì. Gli inserimenti li ha, ma il centrocampista deve toccare la palla cinquanta volte durante la partita. In caso di bisogno va bene, ma non sciupiamo un giocatore. Il suo mestiere è il difensore”.

“Biraghi è al capolinea, non merita questa maglia"

Su Biraghi: “Ieri mi aspettavo risposte quando è entrato, invece ha fatto vedere per l'ennesima volta che non merita la maglia viola. Ha fatto due errori in marcatura, è un giocatore al capolinea e se ne deve andare. E' vero, anche Parisi ha sbagliato sul primo gol, ma ha fatto anche tante cose buone”.