Bruno Giordano si è così espresso a Radiosei sulla Lazio, che se la vedrà col Bologna questo fine settimana e poi sarà l'avversario della Fiorentina nella prossima sfida in programma al Franchi:

"Con il Bologna Sarri non si gioca tutto, c’è sempre tempo per recuperare. Ha fatto una gara importante con la Fiorentina… Poi se fra Bologna, Torino e Fiorentina, la Lazio fa sette punti è perfetto, perché frega punti alle altre concorrenti".

E sul Bologna: "Una squadra che sta cavalcando l’onda, sono portati molto ad offendere e hanno qualche alternativa con buoni giocatori, tipo Odgaard. Stanno vivendo un bel momento, il loro punto debole può essere in porta: hanno dei portieri che non sono di livello come gli altri, ma restano una squadra molto forte e carica di entusiasmo. Sartori lo dicono i numeri, conosce l’ambiente, sa fare le squadre e far valere i giocatori: sono tutti ragazzi presi a 8-9 milioni che ora ne valgono 25.