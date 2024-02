Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato a Radio Bruno Toscana le parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone in merito a Vincenzo Italiano: “Le cose che ha detto prima del Bologna sono dichiarazioni di circostanza. Qualche dubbio sul futuro di Italiano rimane, non si può dare per certa la sua permanenza in virtù delle parole di Barone”.

“Squadra demotivata”

E poi sull'Empoli ha aggiunto: “Sta attraversando il miglior momento della stagione, mentre la Fiorentina viene da una vera e propria lezione di calcio a Bologna. I giocatori più forti sono fuori condizione, da Nico Gonzalez a Bonaventura. La squadra è demotivata, non c'è più entusiasmo, per non parlare delle dichiarazioni di Biraghi. Se poi aggiungiamo che Arthur è della Juventus e Bonaventura andrà via…”