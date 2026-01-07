UFFICIALE: Martinelli è il nuovo portiere della Sampdoria. I dettagli del contratto
Tommaso Martinelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Ora è anche ufficiale: Tommaso Martinelli è un nuovo calciatore della Sampdoria. Come vi abbiamo raccontato, in mattinata il portiere classe 2006 ha firmato il suo nuovo contratto, fino a giugno, per poi prendere subito parte al primo allenamento. Questo il comunicato ufficiale del club blucerchiato:
L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026.
