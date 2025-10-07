Chiamata con la Croazia U18 per un giovanissimo difensore della Fiorentina
E' arrivata la convocazione con la Croazia U18 per Mateo Bošković, difensore classe 2008 della Fiorentina. Il giocatore originario di Vinkovci gioca con la squadra viola U18 e ora è in patria nel ritiro della nazionale giovanile.
Gli impegni
La Croazia U18 sfiderà l’Ucraina l'8 ottobre, la Svezia l'11 ottobre e il Galles il 13 ottobre in occasione del torneo di Parenzo in Croazia.
Non è l'unico “italiano”
Insieme a lui è stato convocato anche Andrija Burcar, unico altro giocatore che gioca in Italia, nelle giovanili del Parma.
💬 Commenti