Provino andato male: anche Loftus-Cheek tradisce Allegri e la Fiorentina incrocerà un Milan tutto inventato

Una coincidenza astrale ha voluto che la Fiorentina che si presenterà stasera a San Siro, non solo lo farà con Kean da titolare, contro ogni pronostico, ma incrocerà un Milan tutto da inventare per Allegri: la mattinata ha ufficializzato infatti un'altra assenza, quella di Loftus-Cheek.

L'inglese aveva patito un affaticamento ieri in rifinitura e stamani ha testato le sue condizioni ma con esito negativo. Non andrà neanche in panchina e dunque lascerà spazio a Saelemaekers che sulla trequarti accompagnerà Leao.