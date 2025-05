Italiano conta sui tre recuperati e li avrà contro la Fiorentina. Intanto non usa troppa prudenza: così si presenta il Bologna

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, verso la gara di domenica contro la Fiorentina, può contare sul recupero di tre giocatori: Emil Holm, Dan Ndoye e Jens Odgaard. Tre pezzi fondamentali per i rossoblù, soprattutto i due esterni d'attacco. Ma prima Bologna deve pensare alla finale di Coppa Italia, che si giocherà stasera contro il Milan di Conceicao.

Per stasera, Vincenzo Italiano non usa troppa prudenza per i calciatori “in dubbio”. Più probabile vedere Odgaard (oggi in panchina) all'opera domenica contro la Fiorentina da titolare, non Holm e Ndoye che partono dal primo minuto. Ecco la formazione del Bologna per la finale (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.