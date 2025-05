FOTO - La Fiorentina torna in campo ad allenarsi verso il Bologna. Dodô e Colpani definitivamente recuperati, Kean e Cataldi...

Questa mattina, al Viola Park, la Fiorentina è tornata in campo. Dopo la cocente sconfitta a Venezia, che ha disinnescato gli obiettivi europei del club, la squadra si è allenata in preparazione alla sfida di domenica prossima, contro il Bologna (che intanto stasera giocherà la finale di Coppa Italia).

Per l'ultima della stagione in casa, sarà ancora assente Danilo Cataldi, che non è ancora tornato sul campo dopo l'infortunio rimediato a Siviglia. Assente anche Moise Kean, sempre alle prese con il solito fastidio. Recuperati definitivamente Colpani e Dodô, ormai stabilmente in gruppo, mentre Palladino deve valutare le condizioni di Albert Gudmundsson, a parte.

Di seguito, le immagini dell'allenamento della Fiorentina: