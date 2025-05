Arrivano aggiornamenti sui calciatori infortunati della Fiorentina in vista della prossima partita con il Bologna. Radio Bruno riporta che questa mattina al Viola Park Moise Kean non ha preso parte alla seduta di allenamento sempre a causa del problema che gli ha impedito di partire per la trasferta di Venezia. Tuttavia, filtra un cauto ottimismo sul suo recupero per domenica.

Le condizioni di Gudmundsson

Abert Gudmundsson, invece, si è visto sui campi del centro sportivo, ma l'islandese ha lavorato a parte. Le sue condizioni restano incerte così come la sua presenza per il Bologna. Ricordiamo che lunedì era finito direttamente in tribuna al ‘Penzo’.

Cataldi non ci sarà nemmeno domenica

Infine, Danilo Cataldi. Il centrocampista ex Lazio è certo di saltare anche la penultima di campionato. La sua stagione è verosimilmente finita al Benito Villamarìn, a meno di un netto e veloce recupero in questi giorni a venire.