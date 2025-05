Dodô: Il grande club brasiliano che ha voglia di riportarlo a giocare in patria

Il Flamengo ha aperto i colloqui per il terzino destro della Fiorentina, Dodô.

Ritorno in patria?

La squadra rossonera sta già pensando a un sostituto di Wesley, che dovrebbe essere ceduto dopo il Mondiale per club.

Lo riporta il giornalista brasiliano, João Van Boysen, per il quale un ritorno in patria del giocatore, dopo gli anni passati in Europa, è ora possibile.

La telefonata non ancora arrivata

Da tempo Dodô ha avviato una trattativa con la Fiorentina per il rinnovo contrattuale, ma non ha mai ricevuto la telefonata più importante, quella per apporre la firma sul nuovo accordo con il club viola. Questo fatto lo espone ad essere uno dei nomi più ‘chiacchierati’ in ottima mercato della squadra.