De Santis: "La partenza di Quarta è sorprendente per diverse ragioni. Valentini? Pronto per la prossima stagione, non per questa ma..."

In queste ore è in arrivo a Firenze il difensore centrale Nicolas Valentini. Su di lui ha parlato l'agente e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, che conosce benissimo la realtà argentina.

Valentini

“Speriamo che Valentini ci possa smentire - ha detto a Lady Radio - però la direzione sembra tracciata, ovvero questi mesi gli serviranno per capire la nuova realtà italiana e per recuperare condizione dopo una lunga inattività, per poi essere a pieno regime per la prossima stagione. Arriva con più curriculum rispetto a Moreno ma con appunto, un lungo stop alle spalle (il Boca Juniors lo ha messo fuori squadra dopo il suo rifiuto di rinnovare il contratto ndr)”.

Martinez Quarta

Per un Valentini che arriva c'è un Lucas Martinez Quarta che sta per lasciare Firenze: “E' stato un 2024 particolare - ha continuato De Santis - si parlava di un addio in scadenza per lui, poi c'è stato il rinnovo e tutti credevamo che sarebbe diventato un punto fermo dopo partenza di Milenkoivc. Ma così non è stato e sono sorpreso due volte per la sua cessione: perché è un giocatore forte e perché è ‘giovane’ per ritornare a giocare in Argentina”.

Gallardo

E infine sempre su Quarta: “Sono scelte morto particolari, Gallardo (allenatore del River Plate ndr) lo ha visto crescere, che lo ha lanciato e che ha ambizioni per il futuro della squadra. Ma vedere Quarta partire con queste cifre mi lascia stupefatto”.