Pellegrini via dalla Roma a gennaio, ma come pedina di scambio: l'offerta del Napoli che potrebbe tagliare fuori la Fiorentina

Lorenzo Pellegrini potrebbe davvero lasciare la Roma a gennaio. Il centrocampista classe 1996 era stato accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi, ma la società viola rischia di rimanere fuori dall'operazione. Il club giallorosso, infatti, non ha problemi a lasciar partire il calciatore (non in rapporti idilliaci con la piazza e sempre meno titolare), ma preferirebbe utilizzarlo come pedina di scambio.

Pedina di scambio

Entra quindi in gioco il Napoli, che per ottenere Pellegrini ha offerto il cartellino di Giacomo Raspadori. L'attaccante, che non sta trovando spazio nello scacchiere di Conte, vorrebbe rilanciarsi anche in ottica Nazionale e piace molto a Claudio Ranieri. Lo scambio tra Pellegrini e Raspadori - riporta Sky Sport - potrebbe dunque concretizzarsi, con la Fiorentina chiamata dunque a monitorare altri profili per rinforzare il centrocampo.