Ranieri: "A Firenze saremo compatti perché la Fiorentina cerca le imbucate centrali. Luvumbo è molto affaticato"

Parole in conferenza stampa per Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, a due giorni dalla sfida con la Fiorentina:

"Finora abbiamo incontrato le due milanesi, l’Atalanta, Torino, Bologna, Udinese. Calendario difficile, con alle porte Fiorentina e Roma. Basta vedere il rendimento iniziale di alcune compagini nell’avvio del 2022-23. Tempo da recuperare ce n’è, non mi piacciono i disfattisti. Ho ragazzi che danno l’anima, che vivono per far bene con questa maglia. Stiamo pagando dazio, però dobbiamo essere tutti uniti perché la Serie A è un bene di tutti. Radunovic? Non ho parlato con Boris, ma sarà lui il titolare. Scuffet sa che si deve tenere pronto. Calendario impegnativo, sì. I ragazzi hanno già avuto delle lezioni importanti, e si deve imparare. Ma a questo punto dovremmo essere già degli scienziati. Però abbiamo tempo. Mancosu non sta bene, così come Jankto. Luvumbo è molto affaticato, ha percorso tanti chilometri. Fiorentina? A Firenze andiamo per giocare molto compatti, perché i viola puntano tanto sulle imbucate centrali e su esterni in gamba".