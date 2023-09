A Radio Bruno il commento del giornalista Enzo Bucchioni, che parte dal Viola Park e parla poi dell'attacco:

"Un luogo straordinario che farà crescere la Fiorentina sotto tutti gli aspetti, se ne parlerà in tutta Europa, soprattutto ora che si cominceranno a giocare le partite. Abbiamo esaltato chissà quante volte l’Atalanta e il loro ambiente di Zingonia, l’importanza che ha da bambini veder passare da vicino dei giocatori già in prima squadra: è stimolante per tutto l’ambiente. Prima c’erano squadre sparse per mezza Firenze, ti cambia il mondo ora e la Fiorentina è al livello del Real Madrid e delle più grandi società del mondo, con questa struttura.

Bazzico un po’ tutte le piazze e anche Giuntoli parla di Fiorentina tra le squadre che possono ambire alla Champions, non credo che lo dica per aggiungere pressioni a Firenze. Il clima polemico poi arriva in qualche modo, viene percepito anche dalla squadra.

Beltran? Non è che non vedo le sue qualità ma è un ragazzino di 22 anni appena arrivato. Vlahovic l’abbiamo aspettato tanto, prima che arrivasse Prandelli e gli desse continuità aveva già un background notevole, di lingua e conoscenza del calcio italiano. Beltran non è neanche un gigante fisicamente, il rischio è di dargli troppe responsabilità, non mi sembra ancora pronto per quel ruolo lì. Nzola è più avanti, ha una fisicità che serve a tutta la squadra, queste 7-8 partite le darei a lui. Poi l’altro crescerà di sicuro e a partita in corso può essere utilissimo".