La Gazzetta dello Sport: Manca solo il vice Kean nel gioco delle coppie di Pioli

Una pagina sulla Fiorentina presente all'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi.

Pagina 22

La rosea come titolone sceglie: “Il gioco delle coppie”. Ovvero: “Pioli ha tutti i ruoli coperti Manca solo il vice Kean”.

Manca qualcosa nel gioco delle coppie

Articolo che inizia così: "Tanti elementi sono intercambiabili e Stefano Pioli non ama moduli fissi, ma nel "gioco delle coppie" manca qualcosa. L'allenatore ha spiegato che predilige una rosa preferibilmente corta e con poca differenza tecnica, fra titolari e riserve, e negli accoppiamenti balza agli occhi una priorità: una punta come vice Kean".