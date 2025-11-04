A Lady Radio ha parlato il procuratore Lorenzo De Santis, che si è concentrato a tutto tondo sull'attualità viola, relativa all'assenza di direttore sportivo e allenatore. La Fiorentina come si muoverà adesso?

‘Esonero inevitabile di Pioli, ora…’

“Ero convinto che la Fiorentina rispetto ad altre società, avendo preso Pioli, partisse con un vantaggio importante, avendo un uomo che conosceva già l’ambiente o Firenze. Immaginavo una squadra in grado di lottare almeno per l’Europa League e che potesse magari inserirsi per la Champions. Il suo esonero è stato giusto e inevitabile, anche per togliere alibi ai calciatori e riportare tranquillità”.

'De Rossi sarebbe una bella scelta"

“Nuovo allenatore? In questo momento bisogna aspettare e prima definire il direttore sportivo, per mettere ordine laddove sta mancando in maniera assoluta. Il nuovo allenatore va deciso col nuovo ds. Sembrava tutto fatto al Genoa con De Rossi, mentre per la Fiorentina si è fatto il nome di D’Aversa. Dei profili che circolano, penso che De Rossi sia una bella scelta, ha carattere, personalità, può riportare entusiasmo. Occorre un allenatore che riporti uno spirito diverso, perchè ciò che col Lecce ha colpito in negativo è che la Fiorentina ha avuto più di un'ora per rimettere in piedi la gara e non ci ha messo nulla”.

“Per il ds dipende che scelta vuole fare la società, Petrachi o Giuntoli non vengono per 6 mesi, a termine, richiedono costi e programmazione. Qualora si voglia prendersi del tempo per decidere senza impegnarsi troppo a lungo”.