Stefano Tirelli, mental coach sportivo, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per provare a parlare della reazione di Edoardo Bove, ma anche dei suoi compagni di squadra, attendendo ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni di salute del giocatore della Fiorentina.

Sul malore improvviso di domenica

“Ci sono tanti modi di reagire a eventi come quello di Bove: per chi possiede poco autocontrollo, la paura porta a scappare o allo svenimento; altri invece riescono a mantenere la calma… è una questione di attitudine, non tutti ci riescono”.

“Si è visto come, in buona fede, alcuni giocatori abbiano reagito in modo aggressivo: questo accade quando la paura risponde, è una reazione del nostro sistema nervoso ai pericoli”.

Sulla reazione di Bove

“Non conosco personalmente il ragazzo, ma il suo desiderio di far giocare i compagni riflette la sua voglia di essere in campo, trasferisce energia positiva nonostante quello che gli è successo”.