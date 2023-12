La posizione chiara della Fiorentina su Sottil. E anche l'attaccante esterno lancia i propri segnali al club viola

Domenica scorsa ha realizzato una bellissima rete con la Salernitana. Ieri Riccardo Sottil, ha trasformato il rigore che ha permesso alla Fiorentina di andare ai supplementari contro il Parma. Sembra essere questo un momento importante per l'attaccante esterno viola.

La posizione della Fiorentina su Sottil

Stando a quanto riportato da La Nazione, in queste ora la Fiorentina ha ribadito il concetto che Sottil non è uno dei viola destinati a lasciare Firenze. Tantomeno a gennaio.

Il giocatore vuol giocarsi le proprie chance

Inoltre l’esterno d’attacco vuole giocarsi chance anche in prospettiva futura con la maglia viola addosso. Insomma sta lanciando segnali decisi anche in questo senso. A 24 anni è chiaro che per lui questo deve essere un momento di svolta nella sua carriera.