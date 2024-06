Il rientro alla base dei prestiti. I margini per un ripensamento restano solo per Arthur, ma a determinate condizioni...

Ci saranno tanti cambiamenti e tante facce differenti all'interno della Fiorentina quando ci sarà la riapertura del Viola Park per il ritiro di luglio.

In quel momento non si ripresenteranno Arthur, Maxime Lopez, Belotti e Faraoni, vale a dire tutti i giocatori arrivati in prestito nel corso di questa stagione.

Arthur? Se ne può riparlare, ma solo se…

Il brasiliano è certamente quello che ha avuto il rendimento migliore dei quattro, ma un suo riscatto era difficilissimo da ipotizzare per il costo economico dell'intero affare (prezzo del cartellino e ingaggio). Potrebbero esserci le condizioni per ridiscutere il tutto, ma questo è magari un discorso che potrà essere fatto verso l'ultima parte del mercato estivo.

Belotti troppo tardi!

Per tutti gli altri niente da fare a cominciare da Belotti, un gallo che ha iniziato a cantare fuori tempo massimo (ininfluente ai fini della stagione la doppietta segnata a Bergamo). Ad Atene è stato uno dei giocatori che hanno deluso maggiormente.