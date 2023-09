L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Anche senza Amrabat la Fiorentina ha comunque dei giocatori molto validi dal punto di vista fisico. I nuovi arrivi possono alzare ulteriormente l’asticella. Il centrocampo formato da Mandragora, Bonaventura e Arthur mi piace, hanno equilibrio. La squadra a volte cala un po’ nel secondo tempo, ma succedeva anche l’anno scorso con Amrabat quindi non credo sia quello il problema. Inter? Una squadra in salute e con alternative importanti in ogni ruolo. E’ chiaro che non ci potesse essere partita contro una Fiorentina stanchissima, che comunque prima del 2-0 aveva avuto le sue occasioni”.

E poi sul mercato: “Le operazioni in uscita sono state ottime. Quelle in entrata invece hanno un senso preciso, si è scelto per esempio di prendere due centrocampisti di palleggio come Arthur e Lopez per aumentare la qualità. L’ex Sassuolo mi piace molto, è piccolino ma ha grande grinta. Non mi piace fare paragoni con il centrocampo di Montella, quello formato da me, Pizarro e Aquilani, ma è la dimostrazione che si può giocare a calcio anche senza avere una fisicità straordinaria”.

Infine: "Anche la mia Fiorentina era molto offensiva, all’inizio prendevamo tanti contropiedi ma pian piano abbiamo imparato a limitarli. La squadra attuale devo dire che è molto sfortunata, perché ormai da un po’ di tempo viene punita ogni volta che concede qualcosa. Il gioco di Italiano ha molti più pregi che difetti”.