Nunziata: "Kayode sta bruciando le tappe, nell'ultimo anno e mezzo è migliorato tantissimo"

”Kayode è un ragazzo che sta bruciando le tappe. Nell’ultimo anno, anno e mezzo, è migliorato tantissimo, è un ragazzo che secondo me ha una buona prospettiva, è normale che anche lui deve fare esperienza. L’ha già fatta l’anno scorso nell’Europeo dove è stato un protagonista, bisogna dargli un po' di tempo ma in prospettiva secondo me è un profilo importante”.

Lo ha detto il c.t. azzurro Carmine Nunziata, parlando dell’esterno destro difensivo della Fiorentina, che fa parte del gruppo a sua disposizione e che domani sfiderà la Lettonia nella prima gara del girone di qualificazione ad Euro 2025 per la Nazionale italiana Under 21.

Le dichiarazioni del tecnico sono state riportate dall'agenzia Italpress.