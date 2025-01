Graziani: "Palladino sta sbagliando la gestione della rosa: Gudmundsson ha perso il sorriso! Pongracic, che delusione. Le partite alle 12.30..."

Ciccio Graziani, doppio ex della partita di domani tra Fiorentina e Torino, ha commentato al PentaSport di Radio Bruno la situazione scomoda di entrambe le squadre in approccio a domani.

“Nonostante la classifica rimanga bella, non possiamo perdere domani: nei momenti negativi come questo non possiamo perdere la testa. Dovesse andare male anche domani, si può pensare a dare uno ”scossone" all'ambiente anche passando dalla scelta dell'allenatore, perché Palladino deve tornare a fare buoni risultati. Lo spogliatoio è il cuore di una squadra, quando c'è da dire qualcosa il confronto deve essere lì, tutti i confronti tra tecnico e squadra si fanno lì"

“Ciò che mi lascia il dubbio è la gestione di Gudmundsson, preso perché deve fare la differenza, e anche quando non sta bene va supportato anche dopo queste prestazioni opache. In questa gestione forse emerge un po' di inesperienza dell'allenatore, il sacrificio economico fatto dalla Fiorentina non è roba da poco. In una squadra ci sono sempre tre o quattro giocatori che devi sostituire solo se te lo chiedono, e Gudmundsson è uno di questi: col Napoli zero minuti, col Monza sostituito, la situazione comincia a preoccuparmi… Il ragazzo ha proprio perso il sorriso"

“Io mi aspettavo qualcosa di più da Colpani francamente, la brutta copia di quello visto a Monza, e da Mandragora, ma devono giocare con più continuità e non una volta al mese. La delusione, per certi versi, è Pongracic anche se non ne conosco le problematiche: pensare che abbiamo fatto un blitz per lui, ed ora è ai margini, anche se non so quanto sia colpa sua. Le prestazioni sottotono le vediamo tutti, sta al mister capire i problemi e sistemarlo”

“Orario delle 12.30 destabilizza, le squadre solitamente lo soffrono, può venir fuori qualsiasi partita: il Toro è decimato, ma viene da quella bella prestazione di carattere contro la Juve e può creare problemi. La Fiorentina, mentalmente, è in difficoltà perché deve fare risultato. Al Torino andrebbe bene anche il pari invece”