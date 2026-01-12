Una Fiorentina in Liguria: non solo Nzola, un altro attaccante viola potrebbe finire in Serie B. Il punto
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo Martinelli alla Sampdoria e lo Spezia interessato al ritorno di Nzola, un altro giocatore della Fiorentina potrebbe cambiare maglia in questa finestra di mercato invernale per approdare in Liguria.
La squadra interessata
E' Christian Kouamé, con l'ivoriano cercato proprio dalla Sampdoria per sostituire Marvin Cuni, che non ha convinto in blucerchiato e che è finito nelle mire di alcuni club di Serie B.
Cosa manca?
Come riporta Il Secolo XIX, Kouamé non disdegnerebbe l’opportunità di scendere di categoria e vestire la maglia doriana almeno per i prossimi 6 mesi. Per avviare la trattativa, però, la Samp deve prima ottenere il via libera dal CEO Jesper Fredberg visto che l’operazione si preannuncia onerosa.
