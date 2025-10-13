E intanto Galloppa "ottiene" un rientro anticipato dalle Nazionali

La federazione del Venezuela ha annunciato ufficialmente attraverso un comunicato che l’amichevole in programma martedì a Chicago contro il Belize è stata annullata.

Cosa c'entra con la Fiorentina?

La cancellazione dell'incontro è stata causata “da motivi di forza maggiore addotti dalla società di produzione dell’evento”. Si fa sapere inoltre che c’è stato un tentativo di disputare la gara a Miami ma non è andato a buon fine.

Ecco svelato il motivo

I giocatori della Vinotinto sono dunque in queste ore in viaggio per tornare nei rispettivi club. Tra questi anche il terzino della Fiorentina, Luis Balbo, rimasto in panchina per tutta la partita contro l’Argentina e che avrebbe dovuto debuttare proprio contro la nazionale centroamericana.