Importante successo per il Genoa, De Rossi stacca la zona retrocessione. Fiorentina a sette punti dalla salvezza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue il lunedì di Serie A, che nel turno delle 18 propone il match tra Udinese e Genoa, terminata 1-2 in favore del Grifone.

La partita

Partita che non va mai su ritmi elevatissimi, tutt'altro: in questo quadro è bravo ad infilarsi Colombo, che pesca il guizzo decisivo al 30', anticipando Okoye che lo stende e guadagnandosi il calcio di rigore. Lo trasformerà Malinovskyi per lo 0-1 del Genoa. La risposta dei padroni di casa arriva solo al 65': bel cross di Modesto che pesca la girata di Piotrowski, che si infila sotto la traversa e ristabilisce l'equità. Eppure, all'82' la difesa dell'Udinese si fa cogliere impreparata, lasciando una prateria per il contropiede genoano: Messias liscia, ma raccoglie Norton-Cuffy che insacca per l'1-2. Adesso, tra la Fiorentina e la salvezza, ci sono ben sette punti.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 31, Inter 30, Milan 28, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Sassuolo 20, Cremonese 20, Lazio 19, Udinese 18, Atalanta 16, Torino 14, Cagliari 14, Parma 14, Genoa 14, Lecce 13, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.