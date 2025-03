FOTO FN - La Curva Fiesole non ci sta e alza la voce sulla capienza ridotta. La protesta dei tifosi viola... A favore delle tifoserie avversarie

La Curva Fiesole alza la voce, stavolta non contro la squadra, alla quale ha (quasi) sempre dato il suo pieno sostegno, ma contro le limitazioni dovute alla capienza ridotta dello stadio Franchi.

La questione stadio è una tiritera che ormai va avanti da anni, stavolta a prendere posizione però non è né il comune né la proprietà, bensì il tifo organizzato viola. Durante la partita contro il Panathinaikos la Curva Fiesole ha tirato fuori due striscioni con su scritto: “Rivogliamo i rivali anche nelle competizioni nazionali” e poi “Basta capienza ridotta”.

I tifosi viola si riferiscono alle strane e contraddittorie regole per quanto riguarda il settore ospiti. Nelle competizioni Uefa infatti il “Formaggino” ha la capienza regolare (almeno per uno spicchio intero, 1000 posti), i tifosi del Pana ieri riempivano l'intero settore; in campionato e coppa Italia però la vendita dei biglietti è fortemente limitata (300 posti), questo ha portato diverse tifoserie a rinunciare alla trasferta di Firenze.