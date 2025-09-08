Claudio Ranieri avverte: "Rischiamo di non rispettare il fair play finanziario. Non possiamo permettere che..."

Guai in casa Roma. Lo ha ammesso, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, l’ex allenatore e ora senior advisor della società capitolina Claudio Ranieri:

Una situazione preoccupante

“Per rientrare nei parametri del fair play finanziario dovremmo vendere. Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, vediamo come ci classificheremo, che percorso faremo in Europa League. Sono tutte entrate che porteranno dei valori aggiunti. Poi dopo al limite ci sarà da vendere qualcuno, perché non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso. Lo scenario è questo: se benauguratamente arrivassimo in Champions League, con il cartellino rosso non la potremmo disputare. Dobbiamo tenere i conti veramente a posto“.

E adesso?

Una situazione preoccupante dunque questa per il club giallorosso, che dovrà massimizzare i risultati nella stagione appena partita, con la prospettiva di ritrovarsi in ogni caso obbligata a dover salutare alcuni dei suoi pezzi pregiati nella prossima sessione di calciomercato.