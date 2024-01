Aspettando le visite mediche, il contratto di Belotti intanto è stato depositato in Lega

Belotti nuovo giocatore della Fiorentina

Andrea “il gallo” Belotti sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore, come raccontato da FiorentinaNews.com, è arrivato al Viola Park questo pomeriggio per entrare subito in contatto con le strutture del centro sportivo viola. Domattina, durante il corso dell'ultimo giorno di mercato, il Gallo svolgerà le visite mediche per diventare poi a tutti gli effetti il nuovo centravanti della Fiorentina.

L'ufficialità della trattativa

Nel frattempo, il contratto del giocatore, ovvero del trasferimento dalla Roma alla Fiorentina, è stato depositato in Lega. Mancano dunque solo le visite mediche, che vi racconteremo domani sempre sulle nostre pagine. Stay tuned, Gallo is in the town.