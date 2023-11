Contro la Juventus è ancora una volta ballottaggio là davanti: Beltran in vantaggio, ma Nzola è in ripresa

Una bella doppietta contro il Cukaricki e un'ottima (e sfortunata) notte all'Olimpico contro la Lazio stanno dando per favorito Lucas Beltran per una maglia da titolare contro la Juventus. Nonostante ciò, il dubbio per Italiano sulla punta da schierare al Franchi contro i bianconeri continuerà a sussistere anche nelle prossime ore.

Come riporta La Nazione, infatti, le quotazioni di Nzola in casa Fiorentina sono in rialzo, per un fatto puramente tattico. L'ex Spezia con la sua fisicità potrebbe attrarre su di sé i raddoppi della difesa juventina, creando così spazi nel reparto offensivo juventino favorendo l'inserimento dei centrocampisti. Beltran favorito, ma Nzola scalpita. Italiano ci pensa.