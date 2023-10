Prosegue la conferenza stampa del tecnico del Ferencvaros Dejan Stankovic, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole su Kayode: “Ci può tranquillamente stare nel contesto di qualche partita, è un giovane molto interessante e ha tanta strada da fare. Nzola, in particolare, è il pezzo del puzzle che mancava alla Fiorentina. Ha aggiunto peso, è bello vederlo giocare ed è ciò che serviva al gioco di Italiano”.

Su Sabiri: “Non sono qui per parlare di lui. Davanti abbiamo un gruppo che poteva tranquillamente giocare l'Europa League, tosto, uno dei migliori in questa Conference. Penso soltanto a ripagare con tutto il cuore la fiducia che il Ferencvaros mi ha dato”.

E aggiunge: “Se sei proiettato a giocare ogni tre giorni c'è la stanchezza, ma la superi se vuoi giocare in Europa. Miglioramenti della Fiorentina? Non è andata in difficoltà come nello scorso inizio di stagione. Adesso è più cinica con nuove idee e nuove rotazioni. Stanno bene. Credo nel duro lavoro, anche di quello dei nostri ragazzi”.