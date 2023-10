In vista della gara di domani di Conference League contro la Fiorentina, l'allenatore del Ferencvaros Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: “In Italia ho trascorso più di metà della mia vita. Ancora è presto per dire cosa ho portato al Ferencvaros, abbiamo fatto quattro partite. Ma mi è piaciuto come le abbiamo interpretate. E domani ci aspetta un bel test contro una delle tre squadre che propone il miglior calcio in Serie A, senz'altro”.

Sulla condizione della squadra: “Stiamo bene, siamo sereni. Come la Fiorentina, abbiamo un ritmo di una partita ogni circa tre giorni. Sappiamo contro chi giochiamo, una squadra che ogni partita presenta un undici diverso. Indubbiamente è un collettivo pieno di qualità e organizzazione e posso dire che mi piace più la Fiorentina di quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso: è più consapevole, conosce anche i suoi difetti”.

Sul club ungherese: “L'asticella è alta anche da questa parte. Indubbiamente è una società che vuole migliorarsi giorno dopo giorno, pochi anni fa ha raggiunto la Champions. Vogliamo tenere in alto il nome del Ferencvaros”.

Su Italiano: “Ce la sta mettendo tutta in una piazza molto pesante, lo so anche io. Combatte tutti i giorni e ha un gruppo di ragazzi spettacolari. Quando i tuoi giocatori lavorano con il sorriso hai già vinto le tue finali. E anche io qui cerco la chimica giusta, cercando anche il bel gioco. Perché si può”.