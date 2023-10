Abu Fani: "Rispetto molto la Fiorentina, può ambire anche ai primi tre posti in Serie A. Ma domani faremo la nostra partita mettendocela tutta"

Il calciatore del Ferencvaros Mohammed Abu Fani, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa: “Lavoriamo duramente in allenamento, per questo riesco a fare molti assist. D'altronde è il mio dovere. So che possiamo fare bene in questa gara, spero di aiutare il Ferencvaros. Dobbiamo mettere in atto la nostra mentalità, cominciando già da domani contro la Fiorentina”.

Sulla Viola: “Una grande squadra con una grande storia. La rispetto molto, credo che possa ambire anche alle prime tre posizioni in Serie A. Domani, in ogni caso, giocheremo la nostra partita e dobbiamo mettercela tutta, con il massimo del rispetto per questo club”.

Sul calcio italiano: “Molto forte, tattico, bisogna essere forti mentalmente. Sono contento per questa esperienza, per avere la possibilità di giocare contro una squadra di livello mondiale. Come ci siamo preparati? Lo teniamo per noi. In ogni caso, la Fiorentina l'abbiamo analizzata nei dettagli. Giocatore più pericoloso? Dobbiamo stare attenti a tutta la squadra. Bonaventura, comunque, è una minaccia continua".