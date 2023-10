Stankovic: "La nostra vittoria non è una 'dichiarazione di guerra' alla Fiorentina, sono forti e hanno un ottimo allenatore"

Protagonista di una vittoria roboante il Ferencvaros di Dejan Stankovic ieri in campionato e gli ungheresi saranno proprio la prossima avversaria in Conference della Fiorentina, giovedì al ‘Franchi’. Il tecnico serbo non vede il 6-1 di ieri però come una dichiarazione di ‘guerra’ al club viola:

"Non la penso così. La Fiorentina è una squadra forte con un ottimo allenatore. Sicuramente ci seguono, preparano il nostro stile, analizzano il nostro gioco. Dobbiamo goderci la partita e crescere con essa”.