VIDEO - La Fiorentina torna subito in campo verso il Bologna. Gli assenti a Vienna rientrano in gruppo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo la vittoria a Vienna contro il Rapid, la Fiorentina torna subito in campo. Dopo il rientro a Firenze, la squadra in questo pomeriggio si è allenata al Viola Park verso la gara di campionato contro il Bologna.
Fiorentina subito in campo verso il Bologna: ci sono Kean e Gosens
Le immagini pubblicate dal club testimoniano l'allenamento svolto nel pomeriggio. Moise Kean e Robin Gosens, assenti a Vienna in Conference, hanno regolarmente partecipato assieme al resto della squadra. Non si segnalano particolari indisponibilità (tolto il lungodegente Lamptey).
Di seguito, le immagini pubblicate dalla Fiorentina su Instagram:
