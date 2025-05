La Fiorentina monitora un talento gambiano del Rimini, ma non manca la concorrenza: i dettagli

Un attaccante gambiano del 2007 si è messo in evidenza con il Rimini, andando in doppia cifra con la Primavera a quota 10 reti, attirando l’attenzione anche della Fiorentina. Stiamo parlando di Sulayman Jallow, punta centrale che all’occorrenza può giocare anche da esterno.

L’attaccante ha anche esordito in prima squadra

Jallow ha debuttato anche in Serie C, mettendo assieme 3 presenze in Romagna. Sulle sue tracce ci sono anche Bologna e Juventus, i bianconeri stanno insistendo più degli altri due club, avendo individuato in Jallow qualità che possono essere valorizzate sempre più.