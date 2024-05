A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, soffermandosi su alcune tematiche chiave di casa Fiorentina, da Cagliari ad Atene.

‘I meriti maggiori dell’Atalanta vanno alla società e al cammino che ha impostato'

“L’Atalanta deve essere contenta per la vittoria ma soprattutto per il cammino che che ha fatto in 8 anni, dopo essere stata abituata per tanto tempo a salvarsi anche a fatica. Complimenti a Gasperini, ai tanti calciatori che arrivano da sconosciuti e spesso vanno via da super conosciuti, ma sopratutto alla società per come ha impostato in maniera vincente il cammino della Dea. Fossi il tecnico bergamasco resterei lì, quello è il posto ideale per lui. E dire che Gasperini cambia tantissime formazioni, molto più di Italiano, tuttavia, con calciatori di qualità migliore. L'Olympiakos è una squadra che ti aspetta molto e bisognerà fare attenzione alle ripartenze dei greci”.

‘Bisogna far punti a Cagliari e ottenere l’Europa'

“La Fiorentina ci tiene tantissimo alla partita di Atene e le parole di Italiano lo sottolineano. Il ciclo del tecnico viola è finito, che le cose vadano in un modo o nell’altro, bene o male. L’allenatore lo ha detto chiaramente che andrà via. La partita sarà importantissima, l'Atalanta non vinceva da tantissimo tempo e ha interrotto un digiuno lunghissimo, ma anche alla Fiorentina è davvero da troppo che manca un trofeo. Oggi c'è il Cagliari che si è salvato e magari ha un po' mollato le redini, bisogna fare punti per non farsi scavalcare dal Torino, c'è la possibilità di arrivare in Europa senza passare dalla finale di Conference League. Farei giocare Christensen e non Terracciano, per non rischiarlo in vista della finale. Purtroppo molte squadre si sono riprese dopo gennaio e la Fiorentina è regredita dopo aver fatto il massimo. Il mercato non ha dato i frutti sperati per vari motivi, forse perchè non si voleva spendere".