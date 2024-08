Intanto il Montpellier, con Sagnan in campo, viene travolto sotto i colpi di Barcola e Asensio: serata da dimenticare per il centrale sulla lista viola

Non era probabilmente una serata da cui si attendeva punti il Montpellier ma quella di ieri, sul campo del Psg, si è trasformata alla fine in un incubo. La squadra di Modibo Sagnan, obiettivo per la difesa viola, ha perso per 6-0 contro la formazione di Luis Enrique, trascinata da Barcola e Asensio. Il centrale classe '99 è rimasto in campo per tutta la gara, imbarcando acqua insieme ai compagni: da capire ovviamente se la Fiorentina vorrà affondare il colpo su di lui o meno.