Sette-otto milioni e Kostic si veste di viola: il serbo ha già l'ok alla Fiorentina. E poi che ne sarà di Parisi?

Il più vicino tra gli obiettivi viola è di gran lunga Filip Kostic: il serbo è un esubero alla Juve e i bianconeri non vedono l'ora di liberarsi del suo ingaggio da 2,5 milioni. La Fiorentina cerca un esterno e, come scrive La Nazione, con 7-8 milioni il classe '92 sbarcherebbe a Firenze, avendo già dato il suo ok alla soluzione.

Qualche riflessione andrebbe fatta a quel punto su Parisi che vedrebbe ridursi ulteriormente il proprio spazio: possibile che per l'ex empolese si apra qualche porta per andarsene in prestito.